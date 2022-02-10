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Факти / Україна / Суспільство

Які продукти краще мати на випадок надзвичайної ситуації

Валерія Черненко Анна Бурлацька Відеоредактор
Які продукти краще мати на випадок надзвичайної ситуації

Часом українці активно почали запасатися крупами, макаронами та консервами. Хтось в очікуванні подорожчання, а хтось на випадок екстреної ситуації. Адже загрозу війни поки ніхто не скасував та й Омікрон в Україні розгулявся.

Раптом не працюватимуть магазини? Але ми, звісно, не хочемо ні кого лякати, просто інформаційно озброїти.

Отже, чим наповнити наш рюкзак, аби прожити в незвичайних умовах поза домівкою щонайменше три дні?

По-перше, це має бути висококалорійна їжа, по-друге, це має бути їжа тривалого зберігання.

Сушене або в’ялене м’ясо підійде. А от сушена риба – ні в якому випадку. Бо містить забагато солі.
Не завадить покласти до екстремальної продуктової валізки та шматочок сала. Копченого або гарно промороженого. В салі міститься енергетичний запас, який в організмі людини не перекладається в жирові клітини.

Сало салом, але як же без класичної тушонки? Краще взяти хоча б декілька штук. Але тоді доведеться викласти якийсь інший продукт. Бо жерстяна банка не така вже й легка. Або шукати м’ясні консерви нового покоління – в м’якій упаковці. Щоправда, їх в Україні поки небагато.

Але якщо таким універсальним продуктом, який швидко допомагає відновити сили, ви не запаслися, то лікарі радять надолужувати іншим унікальним продуктом. Не менш зручними в транспортуванні й багатими на вітаміни та поживні речовини – є сухофрукти.

В першу чергу курага, або це можуть бути фініки, чорнослив. В сухофруктах дуже багато калію, він необхідний для нашого серця. Ми говоримо не лише про екстремальні умови здоров’я мозку, але і серцево-судинної системи, для наших судин, щоб знову ж таки мобілізуватись.

Лікарі переконують: в екстремальних умовах найкраще мати запас харчів, багатих на вуглеводи. Але не швидких, які містяться в тістечках і цукерках. А вуглеводах повільних, яких найбільше у кашах, злаках та зернових.

В принципі на сухарях ми можемо довго прожити. Отже, кілька пакетиків сухих каш і рушаємо до полиці з шоколадом.
Краще купувати чорний шоколад, тому, що це прекрасне джерело магнію. Магній як ми знаємо – це такий мікроелемент який все-таки має якусь заспокійливу дію.

Втім, їжа – їжею, а без води – геть нікуди. Але краще брати з собою не більше двох 1,5 літрових пляшок. Більша вага стане критичною для пересування. Компактні фільтри для води – річ не дешева. Ціна починається від 800 гривень. Але нема сенсу переплачувати. Фільтр легко можна зробити самотужки. Просто з підручних речей, знайдених на природі (детальніше дивіться у відео).

Тож, як бачите, навіть у польових умовах від спраги ми не загинемо.

Отже, прожити в екстремальних умовах не так вже і складно. Головне – добре підготуватися.

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