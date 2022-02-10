Часом українці активно почали запасатися крупами, макаронами та консервами. Хтось в очікуванні подорожчання, а хтось на випадок екстреної ситуації. Адже загрозу війни поки ніхто не скасував та й Омікрон в Україні розгулявся.

Раптом не працюватимуть магазини? Але ми, звісно, не хочемо ні кого лякати, просто інформаційно озброїти.

Отже, чим наповнити наш рюкзак, аби прожити в незвичайних умовах поза домівкою щонайменше три дні?

По-перше, це має бути висококалорійна їжа, по-друге, це має бути їжа тривалого зберігання.

Сушене або в’ялене м’ясо підійде. А от сушена риба – ні в якому випадку. Бо містить забагато солі.

Не завадить покласти до екстремальної продуктової валізки та шматочок сала. Копченого або гарно промороженого. В салі міститься енергетичний запас, який в організмі людини не перекладається в жирові клітини.

Сало салом, але як же без класичної тушонки? Краще взяти хоча б декілька штук. Але тоді доведеться викласти якийсь інший продукт. Бо жерстяна банка не така вже й легка. Або шукати м’ясні консерви нового покоління – в м’якій упаковці. Щоправда, їх в Україні поки небагато.

Але якщо таким універсальним продуктом, який швидко допомагає відновити сили, ви не запаслися, то лікарі радять надолужувати іншим унікальним продуктом. Не менш зручними в транспортуванні й багатими на вітаміни та поживні речовини – є сухофрукти.

В першу чергу курага, або це можуть бути фініки, чорнослив. В сухофруктах дуже багато калію, він необхідний для нашого серця. Ми говоримо не лише про екстремальні умови здоров’я мозку, але і серцево-судинної системи, для наших судин, щоб знову ж таки мобілізуватись.

Лікарі переконують: в екстремальних умовах найкраще мати запас харчів, багатих на вуглеводи. Але не швидких, які містяться в тістечках і цукерках. А вуглеводах повільних, яких найбільше у кашах, злаках та зернових.

В принципі на сухарях ми можемо довго прожити. Отже, кілька пакетиків сухих каш і рушаємо до полиці з шоколадом.

Краще купувати чорний шоколад, тому, що це прекрасне джерело магнію. Магній як ми знаємо – це такий мікроелемент який все-таки має якусь заспокійливу дію.

Втім, їжа – їжею, а без води – геть нікуди. Але краще брати з собою не більше двох 1,5 літрових пляшок. Більша вага стане критичною для пересування. Компактні фільтри для води – річ не дешева. Ціна починається від 800 гривень. Але нема сенсу переплачувати. Фільтр легко можна зробити самотужки. Просто з підручних речей, знайдених на природі (детальніше дивіться у відео).

Тож, як бачите, навіть у польових умовах від спраги ми не загинемо.

Отже, прожити в екстремальних умовах не так вже і складно. Головне – добре підготуватися.