Україна отримала чергову партію військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Америка виділила нашій державі гранатометні боєприпаси та ракети Javelin.

Переносний зенітно-ракетний комплекс Javelin призначений для ураження літаків або іншого авіатранспорту, який може розпочати атаку з повітря на маленьких висотах.

Ракети можуть знищити наземні цілі на відстані до трьох км. У системі оснащена система управління з напівавтоматичною радіокомандною системою наведення на противника.

Оператор має постійно стежити за рухом цілі під час запуску ПЗРК. Для цього ракети мають оптичний приціл, який допомагає полегшити завдання.

Електроніка у пусковому блоці має можливість, щоб створювати команди для маневрування. Завдяки цьому система забезпечує ураження цілі.

Універсальний приціл переносних зенітно-ракетних комплексів Javelin – взаємозамінний з ракетою Blowpipe. Крім того, його пусковий механізм можна використовувати для початку роботи Javelin.

Ракетний комплекс Javelin має потужну бойову частину та двигун, який надає можливість забезпечити підвищену дальність дії. Система ракети оснащена осколочно-фугасною бойовою частиною.

Низка країн світу експлуатують Javelin: Велика Британія, Канада, Ботсвана, Катар, Малайзія, ОАЕ, Оман, Перу, Південна Корея, Чилі, Україна та інші держави.