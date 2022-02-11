У Солом’янському районі столиці поблизу Київського апеляційного суду утворилися затори через акцію на підтримку п’ятого президента України Петра Порошенка.

Людей під будівлею суду зібралося кілька сотень, вони тримають у руках національні стяги, та прапори із символікою партії Європейська Солідарність. Крім того, на місці проведення акції встановили апаратуру – звучить музика.

Акція проходить мирно, проте її учасників охороняє кордон поліції та Нацгвардії. На дорогах чергують патрульні.

У Патрульній поліції повідомляють, що рух автотранспорту обмежили на:

вул. Солом’янській (від Солом’янської площі до вулиці Генерала Шаповала);

площі Солом’янській (від Повітрофлотського проспекту до вулиці Солом’янської й до вулиці Василя Липківського).

Водіїв просять обрати інші маршрути руху.

Нагадаємо, що сьогодні розпочалося засідання Київського апеляційного суду з розгляду скарг сторін обвинувачення і адвокатів на рішення Печерського райсуду Києва щодо запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку.

19 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Петру Порошенку у вигляді особистого зобов’язання, чим не задовольнив клопотання прокуратури.

П’ятого президента Петра Порошенка підозрюють у державній зраді. Кримінальне провадження стосується схеми постачання вугілля з ОРДЛО на підконтрольну Києву територію у 2014-2015 роках та сприяння терористичним організаціям, так званим ДНР та ЛНР.