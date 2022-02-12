Ощадбанк підтримав своїх співробітників, які вступають до лав резерву тероборони

Ощадбанк заявив про підтримку працівників банку, які добровільно приєднаються до лав резерву територіальної оборони України.

Банк гарантував збереження середньої зарплати, робочого місця, а також дотримання інших соціальних гарантій для таких співробітників.

– Враховуючи ситуацію, що склалася з зовнішніми викликами навколо української держави, Ощадбанк заявляє про сприяння тим працівникам, які добровільно приєднаються до лав резерву територіальної оборони країни, – йдеться у повідомленні фінансової установи.

Ощадбанк висловив підтримку діям добровольців, які вступають до резерву тероборони та готові стати на захист держави у разі загострення ситуації в Україні.

– У відповідальний для країни момент Ощадбанк не може стояти осторонь зусиль українців, які вирішили пройти військовий вишкіл та зробити свій внесок у стримування можливої зовнішньої агресії, – наголосив очільник правління Ощадбанку Сергій Наумов.

Він закликав інших представників українського бізнесу висловити свою публічну підтримку створенню резерву тероборони, щоб довести, що сфера залишається патріотично налаштованою та підтримує посилення обороноздатності України у будь-який можливий спосіб.

Джерело: Ощадбанк