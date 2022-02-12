У неділю в Україні прогнозується сонячна та малохмарна погода. Подекуди повітря прогріється до +9°C.

Так, на заході України ні вночі, ні вдень опади не очікуються, нічна температура коливатиметься від -8°C до -3°C, а денна буде вищу нуля – до +9°C.

У північних областях буде дещо прохолодніше – від +3°C до +5°C, в Київській області до +7°C. А ось у Чернігівській області – від -1°C до +1°C.

У східних регіонах температура коливатиметься від +1°C до +4°C.

У центрі та на півдні країни впродовж дня температура становитиме близько +7°C.

Раніше повідомлялося, що у суботу, 12 лютого, погода в Україні погіршиться. На дорогах країни, окрім південних регіонів, можлива ожеледиця.