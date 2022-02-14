Ввечері 13 лютого, на автодорозі Київ – Одеса автомобіль Toyota зіткнувся з вантажним автомобілем MAN. В результаті ДТП п’ятеро людей, включно з дитиною, загинули на місці.

За попередньою інформацією, керманич вантажівки не постраждав.

– 13 лютого близько 19.45 на автодорозі М 05 Київ – Одеса поблизу смт Криве Озеро автомобіль Toyoaa зіткнувся з вантажним автомобілем MAN, внаслідок чого загинуло п’ять людей (з них 1 дитина попередньо віком 8 років), – йдеться у повідомленні.

Жертвами ДТП між вантажівкою і легковиком стали п’ятеро осіб, серед загиблих – дитина / 3 фотографии

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох людей) КК України.

Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення.

До деблокування тіл загиблих залучили 10 осіб та два спецавтомобілі ГУ ДСНС Миколаївщини та Одещини.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини автопригоди, а також інформацію про особи загиблих.