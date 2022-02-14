Правоохоронці знешкодили в Івано-Франківській області організовану злочинну групу, яка тероризувала жителів регіону, вимагаючи у них гроші.
Про це у понеділок, 14 лютого, повідомили у Службі безпеки України.
Окрім рекету, зловмисники займалися також захопленням майна, зокрема державного.
Так, приміщення одного з господарських об’єктів на території області вони незаконно використовували в якості штабу для координації протиправної діяльності.
До складу банди входило понад 20 осіб, частина з яких раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за скоєння особливо тяжких злочинів.
На Прикарпатті знешкодили небезпечну банду, яка тероризувала жителів регіону / 3 фотографии
Під час серії обшуків оперативники СБУ вилучили:
- два протитанкові реактивні гранатомети;
- понад 20 одиниць стрілецької зброї;
- дві бойові гранати РГД-5;
- понад 6 тис. патронів різного калібру;
- оптичні приціли та глушники.
Джерело: НВ