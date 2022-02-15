МВС та Міноборони планують розширити кваліфікаційні вимоги для вступу до лав територіальної оборони (ТРО) України.

Про це в ефірі Свобода слова на ICTV заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

– З моєї точки зору, територіальна оборона може бути і має стати справою кожного. Ми обговорювали з міністром оборони про те, що треба переглянути кваліфікаційні вимоги щодо вступу до ТРО. Я знаю, що це планується зробити, – заявив він.

Міністр висловив упевненість, що саме територіальна оборона має стати основою для оборони населених пунктів, областей та держави загалом.

– Я говорив з багатьма ветеранами. Вони наводили приклад, що от “ми пройшли війну, ми отримали поранення, отримали інвалідність пов’язану з виконанням своєї військової служби. І тепер ми не можемо вступити до територіальної оборони”. От сам для них сьогодні якраз і корегуються правила, щоб вони могли стати частиною територіальної оборони. Більше того, я вважаю, щоб вони стали основою ТРО, – сказав Денис Монастирський.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що кількість військових територіальної оборони буде збільшена до 2 млн людей.

Водночас міністр оборони України розповів, що під час створення Сил ТРО в невеликих населених пунктах до добровольчих формувань набиратимуть мисливців серед мешканців, які мають дозвіл на зброю.