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Основа оборони держави: у МВС анонсували розширення кваліфікацій для вступу до ТРО

Ілля Нежигай редактор стрічки
Денис Монастирський

МВС та Міноборони планують розширити кваліфікаційні вимоги для вступу до лав територіальної оборони (ТРО) України.

Про це в ефірі Свобода слова на ICTV заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

– З моєї точки зору, територіальна оборона може бути і має стати справою кожного. Ми обговорювали з міністром оборони про те, що треба переглянути кваліфікаційні вимоги щодо вступу до ТРО. Я знаю, що це планується зробити, – заявив він.

Міністр висловив упевненість, що саме територіальна оборона має стати основою для оборони населених пунктів, областей та держави загалом.

– Я говорив з багатьма ветеранами. Вони наводили приклад, що от “ми пройшли війну, ми отримали поранення, отримали інвалідність пов’язану з виконанням своєї військової служби. І тепер ми не можемо вступити до територіальної оборони”. От сам для них сьогодні якраз і корегуються правила, щоб вони могли стати частиною територіальної оборони. Більше того, я вважаю, щоб вони стали основою ТРО, – сказав Денис Монастирський.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що кількість військових територіальної оборони буде збільшена до 2 млн людей.

Водночас міністр оборони України розповів, що під час створення Сил ТРО в невеликих населених пунктах до добровольчих формувань набиратимуть мисливців серед мешканців, які мають дозвіл на зброю.

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Джерело: Свобода слова

Фото: МВС

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