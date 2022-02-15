Введення воєнного стану в Україні не буде – Міноборони

Влада України не планує вводити воєнний стан.

Про це в ефірі Свобода слова на ICTV повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Його запитали, чи потрібно очікувати від держави введення воєнного стану і відповідного регулювання інформаційного простору.

– Я переконаний, що підстав для введення стану особливого правового режиму сьогодні немає. Ні в якому разі це не може робитись, щоб відрегулювати чи нормувати медійний простір. Ми все ж таки демократична країна, тому вчімося проходити і такі випробування, – сказав міністр.

Він висловив упевненість в тому, що Україна переживе інформаційну кризу.

– Воєнний стан вводиться, якщо наступає безпосередня агресія, наприклад вторгнення. Маю надію, що такого вторгнення не відбудеться і все буде добре, – сказав Олексій Резніков.

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