За підтримки ЗСУ у Києві створено систему управління теробороною – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко сказав на брифінгу, що через можливу подальшу агресію Росії у столиці створена система управління територіальною обороною.

– Місто працює у взаємодії зі Збройними силами України та іншими складовими сил оборони та безпеки, – сказав він.

За його словами, у січні Київрада ухвалила міську цільову програму Захисник Києва на загальну суму понад 110 млн грн, якою передбачено фінансове забезпечення тероборони.

Програма передбачає розгортання об’єднаного навчального центру для підготовки всіх підрозділів безпеки, передусім підрозділів тероборони.

– Також йдеться про фінансування ремонту приміщень для батальйонів – на загальну суму 38 млн грн. На закупівлю безпілотників, радіостанцій, аптечок, форми для резервістів передбачили 22,1 млн грн. Питання тероборони та забезпечення цивільного захисту окремо розглянула Київрада. З відповідними дорученнями, – додав Кличко.

Очільник столиці розповів, що Київ відпрацьовує з Міноборони механізм спрощення процедури підписання контракту з резервістами.

За його словами, буде створено так зване єдине вікно, щоб доброволець не витрачав по кілька днів на збирання довідок та відвідування військкомату.

– Відкрили також у столиці перший рекрутинговий центр територіальної оборони на вулиці Хрещатик. Найближчим часом відкриємо такий центр і на лівому березі міста, – додав Кличко.