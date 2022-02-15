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Майже весна: 16 лютого в Україні очікується тепла погода – до +10°C

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Майже весна: 16 лютого в Україні очікується тепла погода – до +10°C

У середу, 16 лютого, в Україні буде тепло: у деяких регіонах температура підвищиться до +10°C. Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

Так, подекуди у західних областях вдень прогнозується дощ, денна температура коливатиметься від +5°C до +9°C. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Від +4°C до +8°C очікується на півночі країни. Там впродовж доби опадів не буде.

Нічна температура до -11°C опуститься у східних областях, проте вдень коливатиметься від +3°C до +7°C.

Тепло та сонячно буде і в центрі України – до +8°C, без опадів.

До +9°C повітря прогріється і в південних областях, зокрема в Одеській області. На Кримському півострові температура коливатиметься від +6°C до +8°C.

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Джерело: Укргідрометцентр

Фото: Pixabay

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