Юрій Вітренко: ключ до миру – мати можливість протистояти Путіну

Україна успішно бореться проти запуску Північного потоку-2, тому що він не відповідає європейським правилам. Але безпековий аспект цього газогону набагато важливіший, аніж економічний.

Про це в інтерв’ю програмі HARDtalk на BBC розповів голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко.

– Наше завдання зробити так, щоб Росія не могла обійти Україну. Попри те, що Північний потік-2 побудований, він не почав працювати. І ми успішно боремося проти запуску цього газогону, тому що він не відповідає європейським правилам. Але безпековий аспект у цьому питанні набагато важливіше, ніж економічний. Добре, що це почали розуміти і наші міжнародні партнери, – наголосив він.

Юрій Вітренко також нагадав, що Нафтогаз уже має позитивний досвід відстоювання інтересів України в протистоянні з Путіним, зокрема в Стокгольмському арбітражі.

– До 2014 Україна щороку в середньому платила на $5 млрд більше за російський газ, ніж отримувала від його транзиту. Тобто гроші йшли з України в Росію. Ми змінили це. Ми змусили Росію платити більше за транзит. Через Стокгольмський арбітраж ми змусили доплати нам $5 млрд. При цьому ми успішно захистились від позовних вимог Газпрому, загальна сума яких була близько $100 млрд, – додав глава Нафтогазу.

За словами Юрія Вітренка, потрібно зробити багато роботи, щоб об’єднати наших міжнародних партнерів для протистояння Путіну. При цьому Україна має захищати свій європейський вибір.

– З нашого особистого досвіду, єдиний рецепт успіху — мати можливість протистояти йому, не умиротворювати його, не шукати компроміс чи перезавантаження стосунків з Росією. Йдеться лише про те, щоб бути сильними, щоб вони відчували і розуміли силу. Це єдина мова, яку вони розуміють. Ми маємо захищати наш європейський вибір, тому компроміси тут недоречні. А ще ми повинні продовжити працювати, щоб стати успішною, процвітаючою і сильною країною. Це і є ключ до миру, – переконаний Юрій Вітренко.

Фото: Нафтогаз