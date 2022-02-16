Кабінет міністрів України схвалив проведення індексації пенсій з 1 березня 2022 року. Перерахунок пенсійних виплат торкнеться понад 10 млн українців.

Про це заявив на сьогоднішньому засіданні уряду прем’єр Денис Шмигаль.

Пенсії будуть проіндексовані на 14%.

– Сьогодні уряд ухвалює рішення про здійснення індексації пенсій більш ніж для 10 млн українців. З 1 березня індексація становитиме 14%, – зазначив Шмигаль.

За його словами, індексація стосуватиметься 8 млн українців, які отримують страхові пенсії. Як раніше анонсували в Міністерстві соцполітики, страхові пенсії (зокрема, пенсії за віком), які були призначені до 2019 року, зростуть не менше ніж на 100 грн. Сьогодні міністр соцполітики Марина Лазебна поінформувала, що середній розмір підвищення становитиме близько 360 грн.

Крім того, вперше за новим принципом буде збільшено на 14% пенсії військовим. У результаті цього підвищення отримають ще пів мільйона одержувачів. Йдеться про принцип перерахунку пенсійних виплат для різних категорій пенсіонерів на загальних умовах (напередодні Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт). Середній розмір підвищення для військових пенсіонерів повинен становити 705 грн.

Зростуть і мінімальні пенсійні виплати по інвалідності внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та по втраті годувальника. Для людей з інвалідністю з числа потерпілих унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС середній розмір підвищення пенсії становитиме близько 1 100 грн.

Також із 1 березня встановлюється доплата для 1 млн громадян, які не підпадають під індексацію, оскільки пенсії їм були призначені протягом трьох останніх років (з 2019 року). Йдеться про доплату в розмірі 135 грн на місяць.

На 14% проіндексують і доплати для українців віком 75+ (допомогу отримають близько 2,2 млн людей). Після проведення індексації ці доплати становитимуть:

• для українців віком 75-80 років – 456 грн;

• а для громадян віком від 80 років – 570 грн.

– Крім того, ми індексуємо пенсійні виплати деяким категоріям громадян на випередження. Такої практики ще ніколи не було. За рішенням уряду вже зараз будуть проіндексовані так звані соціальні пенсії, які мали зрости лише в грудні цього року у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму, – розповів Шмигаль.

З 1 березня 2022 року також хочуть підвищити:

• мінімальну пенсійну виплату громадянам з інвалідністю І групи та особам, які мають повний страховий стаж (для чоловіків це 35 років, для жінок – 30 років) – з 2 200 до 2 300 грн;

• мінімальну пенсію непрацюючим українцям без повного страхового стажу – до 2 100 грн (зросте на 166 грн);

• державну допомогу на дитину в багатодітній сім’ї – з 1 700 грн до 2 100 грн (на 400 грн).

Також буде встановлено мінімальний розмір державної соцдопомоги особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію на рівні 2 100 грн.

Як відомо, напередодні Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт, який ліквідовує норму, через яку військовослужбовці, вчені, держслужбовці та інші категорії українців не підпадали під щорічну індексацію пенсій. Тепер пенсії будуть перераховуватися щороку 1 березня для всіх категорій громадян.