Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні підтримав постанову, якою вдосконалюється порядок утримання аліментів.

Так, сьогодні були внесені зміни до урядової постанови № 146, ухваленої ще в 1993 році. Йдеться про зміни до Переліку видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб.

Як зазначається в пояснювальній записці, деякі положення постанови 1993 року вже застаріли, а тому виникла необхідність їх оновити для забезпечення прав дітей на належне утримання.

Сьогоднішнім рішенням Кабмін вдосконалив порядок утримання аліментів:

• з громадян, які виїжджають за кордон на постійне проживання в ті держави, з якими Україна не має договорів про надання правової допомоги;

• з осіб, які працюють та отримують дохід лише за кордоном;

• з одержуваної пенсії;

• з військовослужбовців Держприкордонслужби (ДПСУ), осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань (ДБР), Національного антикорупційного бюро (НАБУ), Бюро економічної безпеки (БЕБ), співробітників Служби судової охорони.

Так, Кабмін прибрав норму, що з осіб, які виїжджають за кордон на постійне проживання, можуть стягуватися аліменти, виходячи з п’ятикратного розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Як наголошується в пояснювальній записці, п’ятикратний розмір – це зараз лише 85 грн, що дуже мало для задоволення потреб дитини.

А тому з платника аліментів, який виїжджає за кордон для постійного проживання, стягнення аліментів здійснюватимуть лише виходячи із розміру його заробітку (доходу) за останній місяць роботи.

Крім того, Кабмін врегулював питання утримання аліментів з: військовослужбовців Державної прикордонної служби України; працівників Державного бюро розслідувань (рядового і начальницького складу); працівників НАБУ (рядового і начальницького складу); працівників Бюро економічної безпеки; співробітників Служби судової охорони.

Досі працівники цих органів були відсутні в Переліку видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів. Як наголошується в пояснювальній записці, через це було неможливо утримувати аліменти з їх грошового забезпечення.

Сьогоднішньою постановою Кабмін додав їх до переліку.

Як відомо, гарантований мінімальний розмір аліментів на одну дитину віком до 6 років з 1 січня склав 1 050 грн, віком від 6 до 18 років – 1 309 грн.

Наприкінці січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який передбачає збільшення мінімального розміру аліментів в Україні.