Красніков: Тільки Ярославський може втілити в життя мрії вболівальників Металіста

Президент футбольного клубу Металіст Олександр Ярославський поставив дуже високий темп його розвитку і зобов’язав всю команду буквально працювати цілодобово заради досягнення великих результатів.

Про це в інтерв’ю офіційному клубному сайту Металіст розповів віцепрезидент клубу Євген Красніков.

– Ви знаєте, я багато років працюю під керівництвом Олександра Ярославського, і думаю, не є секретом, наскільки це амбітна людина. Але навіть я не очікував, що Олександр Владиленович так потужно і фундаментально повернеться у Великий футбол, – говорить Красніков.

Красніков також нагадав, що за якийсь мінімальний термін Ярославський заново побудував 14 шикарних полів останнього покоління, на яких тренуються тисячі дітей. Триває відновлення інфраструктури стадіону. І найголовніше – це створення команди.

– Скажу чесно, ми з Олександром Кучером працюємо під великим тиском. І коли Олександр Владиленович каже, що я йому не даю спати, повірте – це не так. І мені, і Олександру Кучеру, і директору стадіону, і багатьом менеджерам не дає спати саме Олександр Владиленович. За останні пів року було виконано колосальну роботу, але ми не маємо наміру зупинятися. І, безумовно, пріоритетом є створення конкурентної команди не тільки в українському чемпіонаті, але і в європейських кубках, — розповів Красніков про амбіції клубу.

Красніков відмовився давати характеристики новачкам, зазначивши, що все покаже сезон, а робота клубу на трансферному ринку не припиняється.

Красніков додав, що під час нещодавньої розмови президент дав чітко зрозуміти, що вони повинні займатися Металістом цілодобово. І незважаючи на те, що економічна ситуація дуже складна, він готовий інвестувати величезні кошти, щоб повернути людям те свято, яке було під час президентства Ярославського з 2005 до 2012 року.

– Я багато разів говорив і не побоюся повторитися, що харків’янам і не тільки потрібен потужний, сильний і конкурентоспроможний Металіст, який своїми успіхами дарує масу позитивних емоцій у цей складний час. Який заробляє бали для українського футболу на європейській арені. Який за короткий проміжок часу дав українському футболу таких талановитих футболістів, як Мудрик, Лунін, Судаков, – зазначив в інтерв’ю віцепрезидент Металіста Євген Красніков.

І додав, що саме Олександр Ярославський може втілити в життя мрії вболівальників улюбленої команди.

– Про Металіст Ярославського говорять результати. І те, що Металіст, граючи в Першій лізі, збирає більше вболівальників, ніж вся Прем’єр-ліга, свідчить про взаємну любов фанатів і команди Олександра Ярославського, – каже Красніков.

Фото: Металіст