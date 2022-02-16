Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звернувся до Збройних сил України та усіх правоохоронних органів і сказав, що саме вони сьогодні є гарантом безпеки в нашій державі.
Про це міністр внутрішніх справ сказав під час телемарафону до Дня єднання.
За його словами, символом єднання є державний прапор України, а Збройним силам зараз довіряють найбільше.
– Я не розділяю Збройні сили, поліцію і Нацгвардію – сьогодні ці всі сили єдині. Всі міністри разом із президентом думають і працюють лише над одним – забезпечити стійкість сьогоднішньої держави. І це в наших силах, – сказав очільник МВС.