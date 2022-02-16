Потрібно навчитись протистояти штучним інформаційним хвилям, зберігати спокій і не відволікатись на вкиди, зосередившись на вирішенні економічних проблем та відновленні промислового і наукового потенціалу.

Таку думку на власній сторінці у соціальній мережі Facebook висловив радник голови ОП, експерт з економічної безпеки Микола Беззубенко.

– Сьогодні перед нами чимало викликів. Це боротьба проти коронавірусу, певні економічні негаразди, відновлення індустріальних потужностей і наукового потенціалу. Я переконаний, що на вирішенні саме цих проблем потрібно зосередити максимум нашої уваги, – зазначив експерт.

На його думку, щепленням від панічних настроїв та дієвою відповіддю на спроби розхитування ситуації зсередини нашої країни має стати згуртованість українців та об’єднання суспільства.

– Сьогодні, як ніколи, потрібно згуртуватись. Не піддаватись штучним панічним настроям, а зберігати спокій. Не пакувати тривожні валізки – а працювати на результат. Не відволікатись на інформаційні вкиди, а робити все від нас залежне, щоб Україна стала дійсно заможною і успішною державою достатку та комфорту. Наша сила в єдності. І об’єднавшись – ми точно переможемо всі негаразди, – підсумував Беззубенко.

Як відомо, з метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, морально-психологічного тиску на суспільну свідомість президент Зеленський підписав Указ про відзначення 16 лютого 2022 року Дня єднання.