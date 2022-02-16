Заплатити за комунальні послуги, зокрема й за газ, коштами, нарахованими за програмою єПідтримка, зможуть лише українці віком від 60 років, які отримали дві дози щеплення від коронавірусу. В Нафтогазі пояснили, як це зробити онлайн та офлайн.

Як заплатити за газ карткою єПідтримка онлайн:

в особистому кабінеті на сайті Нафтогазу my.gas.ua

у чатботі GASUA у Viber та Telegram;

через сайти та мобільні додатки банків;

за допомогою платіжних систем Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay.

Оплата офлайн можлива через платіжні термінали самообслуговування.

У компанії нагадали, що ціна на газ для побутових споживачів у рамках річного тарифного плану Фіксований становить 7,96 грн/куб. м з ПДВ, але без вартості доставки.

До речі, Кабмін подовжив термін використання коштів за вакцинацію – тепер їх можна витратити впродовж дев’яти місяців з дня зарахування, а не чотирьох.

Із 14 лютого громадяни України можуть витратити 1 тис. грн, отриману за вакцинацію від Covid-19, на передплату газет та журналів.

Замовити передплату друкованих видань можна через сервіс Онлайн-передплата на сайті Укрпошти за допомогою картки єПідтримка.

Джерело: Нафтогаз