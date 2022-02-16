Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Тисяча за вакцинацію: як і де заплатити за газ карткою єПідтримка

Валентина Летяк редакторка стрічки
Газ

Заплатити за комунальні послуги, зокрема й за газ, коштами, нарахованими за програмою єПідтримка, зможуть лише українці віком від 60 років, які отримали дві дози щеплення від коронавірусу. В Нафтогазі пояснили, як це зробити онлайн та офлайн.

Як заплатити за газ карткою єПідтримка онлайн:

  • в особистому кабінеті на сайті Нафтогазу my.gas.ua;
  • у чатботі GASUA у Viber та Telegram;
  • через сайти та мобільні додатки банків;
  • за допомогою платіжних систем Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay.

Оплата офлайн можлива через платіжні термінали самообслуговування.

У компанії нагадали, що ціна на газ для побутових споживачів у рамках річного тарифного плану Фіксований становить 7,96 грн/куб. м з ПДВ, але без вартості доставки.

До речі, Кабмін подовжив термін використання коштів за вакцинацію – тепер їх можна витратити впродовж дев’яти місяців з дня зарахування, а не чотирьох.

Із 14 лютого громадяни України можуть витратити 1 тис. грн,  отриману за вакцинацію від Covid-19, на передплату газет та журналів.

Замовити передплату друкованих видань можна через сервіс Онлайн-передплата на сайті Укрпошти за допомогою картки єПідтримка.

Джерело: Нафтогаз

Фото: Pexels

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка