Заплатити за комунальні послуги, зокрема й за газ, коштами, нарахованими за програмою єПідтримка, зможуть лише українці віком від 60 років, які отримали дві дози щеплення від коронавірусу. В Нафтогазі пояснили, як це зробити онлайн та офлайн.
Як заплатити за газ карткою єПідтримка онлайн:
- в особистому кабінеті на сайті Нафтогазу my.gas.ua;
- у чатботі GASUA у Viber та Telegram;
- через сайти та мобільні додатки банків;
- за допомогою платіжних систем Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay.
Оплата офлайн можлива через платіжні термінали самообслуговування.
У компанії нагадали, що ціна на газ для побутових споживачів у рамках річного тарифного плану Фіксований становить 7,96 грн/куб. м з ПДВ, але без вартості доставки.
До речі, Кабмін подовжив термін використання коштів за вакцинацію – тепер їх можна витратити впродовж дев’яти місяців з дня зарахування, а не чотирьох.
Із 14 лютого громадяни України можуть витратити 1 тис. грн, отриману за вакцинацію від Covid-19, на передплату газет та журналів.
Замовити передплату друкованих видань можна через сервіс Онлайн-передплата на сайті Укрпошти за допомогою картки єПідтримка.
Джерело: Нафтогаз