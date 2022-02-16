Синоптик Наталка Діденко повідомила, що у четвер, 17 лютого, в Україну прийде передчасна весна. Про це вона написала у себе в Telegram.

– Четвер в Україні буде бурхливим. Південно-західний вітер розгуляється до сильного, зі штормовими поривами, до 15-22 м/с. Атмосферний фронт (на карті) принесе 17 лютого у західні, північні та центральні області України дощі, – розповіла Діденко.

Вона уточнила, що у Карпатах дощ часом змішуватиметься з мокрим снігом, опади у горах очікуються сильними.

– У східних областях завтра обійдеться без дощів. На півдні дощі дійдуть до Одещини та Миколаївщини вже ввечері. У Херсонській області, Запоріжжі та Криму буде суха погода. Температура повітря у четвер очікується високою, – стверджує Діденко.

За її словами, в середньому у четвер очікується +1…+4 градуси, вдень – +5…+11 градусів.

На півдні країни прогнозують до +9…+14 градусів.

– У східних областях та на північному сході повітря буде свіже, вночі від -2 до +2, вдень 0…+4 градуси, – розповіла Діденко.

Синоптик попередила жителів столиці, що у Києві очікується сильний поривчастий вітер із південного заходу, часом – штормовий.

– Компенсує цю синоптичну вітряну незручність тепла погода – у Києві завтра аж до +8 градусів! Дощ у столицю дістанеться на крилах авіаліній атмосферного фронту, найімовірніше, у другій половині дня. Вітряна, волога, хоч і тепла, погода найближчими днями утримається, тому парасольку, куртку з капюшоном та черевики, не замшеві, краще далеко в шафу не ховати – знадобляться, – уточнила Наталя Діденко.

Синоптик повідомила, що така “холерична” синоптична ситуація може негативно впливати на судини, настрій та працездатність.

– Якраз час підтримати свій організм здоровим харчуванням (Масниця цього року почнеться 28 лютого, млинців та вареників ще наїмося), частішим провітрюванням спальні перед сном, спілкуванням з хорошими людьми, – порадила вона.

Джерело: Наталка Діденко