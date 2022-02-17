З’явилася рішучість почати вивчати англійську мову? Намагайтеся не розгубити її в процесі пошуку та підбору мовного курсу.

Адже у Києві з’явилося настільки багато мовних шкіл, що зробити вибір стає дедалі складніше.

Якщо ви все таки вирішили підібрати хороші курси англійської, не витративши при цьому всі гроші та отримати знання, ця стаття для вас. Про характеристики різних київських курсів та їх відмінність один від одного, читайте далі у матеріалі.

Головні характеристики курсів англійської у Києві

Будь-який курс з англійської базується на викладачу та групі студентів. Проте спосіб організації навчання, програма, тривалість і частота зустрічей – це характеристики за якими курси відрізняються один від одного.

Інколи одна школа пропонує курси з різним наповненням. Наприклад, курси англійської у Києві від школи Green Forest включають і літні інтенсивні, і інтенсивні курси вихідного дня, і стандартні. Все для того, аби догодити кожному.

Намагаючись зробити вибір, орієнтуйтеся на такі характеристики:

Час проведення занять, їх частота та тривалість. Важливо, щоб графік навчання ідеально підходив під ваш особистий. Навчання не має заважати вашій роботі. Співвідношення ціни та тривалості. Під час пошуку, ви можете натрапити на дуже дешевий варіант. Але найчастіше зазначена ціна охоплює лише частину семестру, або саме у цій школі семестр короткий. Тому порівняйте ціни не за тривалістю навчання, а за тривалістю освоєнням одного рівня англійської мови. Кількість людей у групі. Великі групи дозволяють мовній школі знижувати вартість. Але за таких умов, студенти отримують менше уваги викладача. Методика викладання. Якщо хочете навчитися говорити англійською мовою, вибирайте комунікативну методику – вона популярна у Києві.

Одне з головних правил під час вибору київських курсів англійської – врахувати вашу особисту мету вивчення. Від цього залежить методика навчання – інтенсивний чи професійний курс, онлайн чи офлайн навчання.

Як зрозуміти, що мовний курс вам підходить

Це максимально просте завдання, для виконання якого необхідно пройти перше пробне заняття. На щастя, більшість шкіл надають його безкоштовно.

На занятті ви зможете оцінити підхід викладача, методику та комфорт роботи в групі.

Також обов’язково проаналізуйте програму, яку охоплює викладач. Можливо, для вас вона буде нудна. Під час порівняння, ви і знайдете свій ідеальний варіант.