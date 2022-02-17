Меморіал в Бабиному Яру перейде у державну власність

Комплексна меморіалізація історичних територій урочища Бабин Яр відбуватиметься в межах державно-приватного партнерства.

Здійснення такого проєкту можливе тільки за активної участі держави та міста.

Створення унікального комплексу музеїв і меморіальних об’єктів на загальній території площею у 130 га за 10 років є завданням та обов’язком щодо всіх жертв Бабиного Яру.

Після завершення терміну державно-приватного партнерства об’єкти, збудовані в його межах, належатимуть державі й територіальній громаді міста Києва.

Сьогодні вже розробляють мастер-план території Меморіального комплексу в Бабиному Яру. Зокрема, Меморіал Голокосту оголосив відкритий конкурс ідей, у якому можуть взяти участь молоді фахівці та визнані експерти з різних дисциплін.

– Дуже важливо, щоб цей проєкт був здійснений із максимальним залученням громадськості, адже тема Голокосту є дуже чутливою для суспільства та країни. Звичайно, створення меморіального центру такого масштабу – це нешвидкий процес. Однак ми вже заклали для цього надійний фундамент і завдяки державній підтримці нарешті зможемо гідно вшанувати жертв трагедії Бабиного Яру та перетворити цю територію на місце пам’яті, – наголосив генеральний директор Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Максим Рабінович.

Виконувачка обов’язків генерального директора Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр Роза Тапанова зазначила, що з моменту трагедії Бабиного Яру пройшло вже 80 років і на цьому місці має з’явитися меморіал.

– Тут має бути меморіал, який нагадуватиме про трагедію Бабиного Яру майбутнім поколінням, щоб вони усвідомлювали, що тут відбулося одне з найстрашніших масових убивств в історії людства, і це не просто парк. Для того, щоб це сталося, вкрай необхідна чітка політика держави щодо історії трагедії Бабиного Яру. І в результаті поєднання приватної ініціативи та державних можливостей буде найбільш плідним, – каже Роза Тапанова.

Державно-приватне партнерство – ефективний інструмент для залучення інвестицій у знакові для країни проєкти.

Успішні приклади співпраці держави та приватного сектору можна побачити на острові Хортиця, у Музеї народної архітектури та побуту Пирогів.

На території Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр за участю Меморіального центру Голокосту вже з’явилися важливі проєкти, як-от: Дзеркальне поле, Кристалічна стіна плачу художниці-концептуалістки Марини Абрамович, символічна синагога Місце для роздумів.

Реалізований проєкт Імена, у межах якого вчені Меморіалу Голокосту відновили імена 28,5 тис. жертв Бабиного Яру.

Спільно з Міністерством освіти провели Національний урок пам’яті, у якому взяли участь більш ніж мільйон учнів у 7 тис. українських шкіл. А також здійснили велику кількість інших наукових, освітніх і мистецьких проєктів.

Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр – це неурядова благодійна організація, покликана вшанувати пам’ять жертв трагедії Бабиного Яру та сприяти гуманізації людства шляхом збереження та вивчення історії Голокосту.

З 1941 по 1943 роки нацисти розстріляли в Бабиному Яру в Києві від 70 до 100 тис. людей, убивши майже все єврейське населення міста.

Бабин Яр став символом Голокосту від куль, адже близько 1,5 млн українських євреїв нацисти не забрали до таборів смерті та газових камер, а розстріляли неподалік місць їхнього проживання.