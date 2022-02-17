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Мітинг ФОПів у Києві: у центрі перекрили рух транспорту, сталися сутички

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Мітинг ФОПів у Києві: у центрі перекрили рух транспорту, сталися сутички

Сьогодні зранку ФОПи знову вийшли на мітинг під Верховну Раду. Про це повідомляють Факти ICTV.

Підприємці спочатку зібралися на площі Конституції, та згодом частина рушила на Майдан Незалежності.

При цьому деякі мітингувальники перекрили рух транспорту, через що сталися сутички із правоохоронцями. Силовики намагалися відтіснити людей та розблокувати проїзд для автомобілів.

Наприклад, сутички сталися на вулиці Грушевського.

Нагадаємо, що люди виступають проти запровадження касових апаратів (РРО, ПРРО) для фізичних осіб-підприємців другої-четвертої групи спрощеної системи оподаткування.

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