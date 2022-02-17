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Терміни карантину в Україні обмежать двома місяцями: закон прийняли за основу

Валентина Летяк редакторка стрічки
транспорт карантин

Верховна Рада ухвалила у першому читанні та за основу законопроєкт №6508, яким пропонується обмежити терміни карантину в Україні двома місяцями.

За відповідне рішення проголосували 246 народних депутатів.

Документом передбачається внесення відповідних зміт до закону Про захист населення від інфекційних хвороб.

Правками пропонується, щоб карантин встановлював Кабмін на термін, що не перевищує двох місяців і може бути подовжений у разі несприятливої епідемічної ситуації.

Якщо обмеження запроваджуються на території, яка охоплює більше шести областей (включно з АР Крим, Києвом та Севастополем), карантин вводиться урядом за погодженням із РНБО.

 

 

Фото: УНІАН

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