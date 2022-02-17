Волинська облрада підтримала Юрія Погуляйка та виділила 2,6 млн грн на потреби тероборони

Депутати підтримали ініціативу голови ОДА та спрямували 2,6 млн грн на потреби сил територіальної оборони області.

Відповідне рішення було ухвалено на позачерговій сесії Волинської обласної ради.

Сам Юрій Погуляйко прокоментував рішення наступним чином.

– Волиняни чекають від нас спільних дій та єдиного рішення. Сьогодні держава потребує нашої підтримки і захисту. Зокрема, необхідно виділити кошти на формування територіальної оборони Волині, адже ефективна тероборона – це захист і безпека наших громадян. Сподіваюся, що прийняте рішення доведе нашу єдність та патріотизм, – звернувся до депутатів на початку засідання голова ОДА Юрій Погуляйко.