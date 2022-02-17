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Факти / Україна / Суспільство

Волинська облрада підтримала Юрія Погуляйка та виділила 2,6 млн грн на потреби тероборони

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Юрій Погуляйко

Депутати підтримали ініціативу голови ОДА та спрямували 2,6 млн грн на потреби сил територіальної оборони області.

Відповідне рішення було ухвалено на позачерговій сесії Волинської обласної ради.

Сам Юрій Погуляйко прокоментував рішення наступним чином.

– Волиняни чекають від нас спільних дій та єдиного рішення. Сьогодні держава потребує нашої підтримки і захисту. Зокрема, необхідно виділити кошти на формування територіальної оборони Волині, адже ефективна тероборона – це захист і безпека наших громадян. Сподіваюся, що прийняте рішення доведе нашу єдність та патріотизм, – звернувся до депутатів на початку засідання голова ОДА Юрій Погуляйко.

Нагадаємо, 16 лютого з нагоди Дня єднання на Київському майдані Луцька відбулося розгортання 200-метрового прапора України та підняття, одночасно з усією країною, найвищого державного прапора області.

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