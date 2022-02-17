У Києві провели перевірку альтернативного зв’язку між підприємствами критичної інфраструктури на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаної із можливою подальшою агресією Росії.

Про це розповів сьогодні на брифінгу заступник голови КМДА з питань житлово-комунальної інфраструктури Петро Пантелеєв.

Навчання відбулися в столиці напередодні, 16 лютого. Була перевірена резервна система зв’язку між комунальними підприємствами критичної інфраструктури (це такі, як Київтеплоенерго, Київводоканал, Київгаз, ДТЕК Київські електромережі та інші).

Система резервної комунікації забезпечить оперативну координацію між підприємствами, якщо зникне інтернет та мобільний зв’язок. Вона базується на системі управління ДСНС Києва.

– Ми буквально вчора провели чергові навчання із забезпечення альтернативним зв’язком. У разі, якщо не буде інтернету, не буде мобільного зв’язку, наші підприємства критичної інфраструктури, районні адміністрації, всі ті, від кого залежить забезпечення життєдіяльності міста, матимуть зв’язок між собою, матимуть координацію. Це здійснюється за допомогою ДСНС України, – наголосив Пантелеєв.

Він зазначив, що цей альтернативний зв’язок знаходиться в робочому стані, що підтвердила вчорашня перевірка.

Зараз також розробляється нова система зв’язку, яка повинна замінити вже цього року ту, яка діє. У КМДА обіцяють, що вона буде більш технологічною, сучасною та зручною.

Крім того, вже найближчим часом у Києві презентують нову систему оповіщення населення про виникнення надзвичайних ситуацій. Як пояснив Пантелеєв, нинішня система оповіщення будувалася ще за радянських часів та є застарілою. При розробці ж нової за приклад взяли системи, які діють в США та країнах Євросоюзу. Йдеться про перехід від аналогової моделі оповіщення до цифрової.

– Це автономні гучномовці, які можуть працювати, коли взагалі не буде ані інтернету, ані будь-якого зв’язку, ані електроенергії. Тобто працювати певний час автономно. Вони мають свою систему управління, – пояснив заступник голови КМДА.

Першу чергу цього проєкту планують втілити в життя вже в 2022 році.

Пантелеєв також закликав мешканців столиці заздалегідь поцікаватися, де розташовані найближчі укриття. Відповідна карта розміщена на сайті КМДА.

Станом на зараз об’єкти критичної та соціальної інфраструктури Києва працюють у режимі підготовки до можливої надзвичайної ситуації. Зокрема, забезпечені умови, щоб системи управління, ТЕЦ та інфраструктура безперебійно працювали до 10 діб.

У Києві протягом останніх років утричі зросла кількість укриттів.