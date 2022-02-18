У суботу, 19 лютого, в Україні прогнозується дощова та водночас сонячна погода. Без опадів буде на сході, центрі та півдні країни. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, у західних областях впродовж доби переважно дощитиме, температура коливатиметься від +4°C до +9°C.

Йтиме дощ і в північних регіонах. Там також прогнозується плюсова температура – до +8°C.

Дощитиме і в центрі, зокрема: у Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях. На решті території України опади не прогнозуються.

У східних областях вдень очікується температура повітря від +4°C до +8°C.

Найтепліше у суботу буде на півдні та на Кримському півострові – до +11°C.