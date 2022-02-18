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Дощі, сонце та до +11°C: якою буде погода у 19 лютого

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Дощі, сонце та до +11°C: якою буде погода у 19 лютого

У суботу, 19 лютого, в Україні прогнозується дощова та водночас сонячна погода. Без опадів буде на сході, центрі та півдні країни. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, у західних областях впродовж доби переважно дощитиме, температура коливатиметься від +4°C до +9°C.

Йтиме дощ і в північних регіонах. Там також прогнозується плюсова температура – до +8°C.

Дощитиме і в центрі, зокрема: у Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях. На решті території України опади не прогнозуються.

У східних областях вдень очікується температура повітря від +4°C до +8°C.

Найтепліше у суботу буде на півдні та на Кримському півострові – до +11°C.

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Джерело: Укргідрометцентр

Фото: Pexels

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