Сучасні діти не менш зайняті, ніж дорослі. Різні додаткові заняття та спорт не залишають часу на ефективні заняття іноземною мовою. Інколи у дітей немає часу навіть на повноцінний відпочинок.

Проблему із зайнятістю по буднями можна вирішити, обравши курси англійської у вихідні.

Заняття англійською для дітей у мовній школі легше сприйматимуться у вільний день, ніж після важкого навчання у школі. Але є й зворотний бік.

Переваги курсів англійської у вихідні для дітей

Підбираючи курси англійської для дитини, важливо орієнтуватися на кілька пунктів. Окрім стандартних — ціна, рейтинг, відгуки, методика та кваліфікація викладачів, варто подумати про особливості дитини.

Необхідно підлаштувати заняття під звичайний ритм дитини.

Наприклад, якщо дитина активна та краще сприймає інформацію вранці, курси англійської у вихідні можуть вирішити це завдання. Наша інструкція для батьків допоможе з вибором групи.

Якщо курси в іншому районі міста, добиратися до них у вихідні буде легше. Ви зможете супроводжувати дитину, не відкладаючи важливі робочі справи.

Якщо ж хочете заощадити час на дорогу, вихідні курси англійської можна відвідувати онлайн. Тоді на все вистачить часу – і відпочити, і підготуватися до заняття.

Недоліки занять у вихідні

У вихідні ми звикли планувати різні сімейні поїздки, та й дітям потрібно відпочити від навчання. Вибираючи курси іноземної мови на вихідних, потрібно реально оцінювати сили дитини.

Не перевантажуйте дитину додатковими заняттями, правильно розподіляйте навантаження.

Якщо в суботу та неділю ви часто за містом, це теж необхідно врахувати. Пропущені заняття складно надолужувати.

Якщо між уроками великий часовий проміжок, необхідно розробити схему підготовки та повторення пройденого матеріалу. Дитина має хоча б 15-20 хв на день приділити англійській.

Як мотивувати дітей вивчати іноземну мову

Найкращим мотиватором буде школа, де заняття збудовані в ігровій формі. Дітей важливо залучити в цікавий процес, а не пояснювати навіщо вчити англійську.

Заняття не повинні асоціюватись із нудними шкільними уроками. Діти на курсах повинні багато рухатись, співати, танцювати, змагатися. У колективі вивчати мову буде веселіше.

Ще один хороший, мотиваційний варіант для вивчення мови може бути подорож. Для дітей чудовим варіантом буде англомовний табір.

Перегляд фільмів чи мультфільмів в оригіналі теж допоможе в процесі навчання. Влаштовуйте розмовні клуби та обговорюйте, що сподобалося.

Грайте всією родиною у настільні англомовні ігри або у гра Крокодил. Так у веселій атмосфері можна разом вивчити іноземну мову.