На тлі загрози нової хвилі російської агресії проти України ставлення українців до Росії продовжує погіршуватися.

Про це свідчать дані всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) упродовж 5-13 лютого цього року.

Соціологи поставили респондентам запитання, як вони загалом зараз ставляться до РФ. З’ясувалося, що, в порівнянні з даними листопада 2021 року, частка українців, які добре ставляться до Росії, знизилася з 39% до 34%.

– Ставлення до Росії різко погіршилося після 2014 року, досягнувши “дна” у травні 2015 року. Після цього до лютого 2019 року простежувалося покращення ставлення до РФ, а з лютого 2020 року ми бачимо знову погіршення ставлення, – зазначається в результатах дослідження.

За інформацією соціологів, ставлення українців до РФ варіює залежно від регіону. Зокрема, на Заході України до Росії позитивно ставляться 21% опитаних, у центральних регіонах – 31%, на Півдні – 45%, а в східних регіонах – 53%.

При цьому в західних регіонах найбільше громадян, які негативно ставляться до Росії (64%). У центральних регіонах України таких громадян 55%, на Півдні – 40%, у східних регіонах – 30%.

Соціологи також поцікавилися в українців, якими, на їхню думку, повинні бути відносини України з РФ. Абсолютна більшість опитаних українців (92%) заявили, що Україна і Росія повинні залишатися незалежними державами.

Як наголошують соціологи, цей показник зріс (із 88%) у порівнянні з листопадом 2021 року.

І лише 5% опитаних висловили думку, що Україна та РФ повинні “об’єднатися в одну державу”.

Якщо дивитися вибірку за регіонами України, то скрізь абсолютна більшість опитаних українців заявили, що наша держава та РФ повинні бути незалежними (від 95% на Заході країни до 86% на Сході).

Кількість тих, хто підтримує об’єднання в одну державу, варіює від 1% у західних регіонах до 11% – у східних.

Опитування проведено методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Загалом було опитано 2 004 респонденти віком від 18 років з усіх регіонів України (окрім АР Крим). На тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму опитування не проводилося.

Статистична похибка не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% – для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10% та 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Згідно з іншим опитуванням КМІС, майже 60% українців готові чинити опір, якщо розпочнеться широкомасштабний військовий наступ Росії.

Фото: КМІС