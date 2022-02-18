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Факти / Україна / Суспільство

Ставлення українців до Росії продовжує погіршуватися – опитування

Юлія Соколова редакторка стрічки
українці

На тлі загрози нової хвилі російської агресії проти України ставлення українців до Росії продовжує погіршуватися.

Про це свідчать дані всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) упродовж 5-13 лютого цього року.

Соціологи поставили респондентам запитання, як вони загалом зараз ставляться до РФ. З’ясувалося, що, в порівнянні з даними листопада 2021 року, частка українців, які добре ставляться до Росії, знизилася з 39% до 34%.

– Ставлення до Росії різко погіршилося після 2014 року, досягнувши “дна” у травні 2015 року. Після цього до лютого 2019 року простежувалося покращення ставлення до РФ, а з лютого 2020 року ми бачимо знову погіршення ставлення, – зазначається в результатах дослідження.

опитування КМІС

За інформацією соціологів, ставлення українців до РФ варіює залежно від регіону. Зокрема, на Заході України до Росії позитивно ставляться 21% опитаних, у центральних регіонах – 31%, на Півдні – 45%, а в східних регіонах – 53%.

При цьому в західних регіонах найбільше громадян, які негативно ставляться до Росії (64%). У центральних регіонах України таких громадян 55%, на Півдні – 40%, у східних регіонах – 30%.

опитування КМІС

Соціологи також поцікавилися в українців, якими, на їхню думку, повинні бути відносини України з РФ. Абсолютна більшість опитаних українців (92%) заявили, що Україна і Росія повинні залишатися незалежними державами.

Як наголошують соціологи, цей показник зріс (із 88%) у порівнянні з листопадом 2021 року.

І лише 5% опитаних висловили думку, що Україна та РФ повинні “об’єднатися в одну державу”.

опитування КМІС

Якщо дивитися вибірку за регіонами України, то скрізь абсолютна більшість опитаних українців заявили, що наша держава та РФ повинні бути незалежними (від 95% на Заході країни до 86% на Сході).

Кількість тих, хто підтримує об’єднання в одну державу, варіює від 1% у західних регіонах до 11% – у східних.

опитування КМІС

Опитування проведено методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Загалом було опитано 2 004 респонденти віком від 18 років з усіх регіонів України (окрім АР Крим). На тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму опитування не проводилося.

Статистична похибка не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% – для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10% та 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Згідно з іншим опитуванням КМІС, майже 60% українців готові чинити опір, якщо розпочнеться широкомасштабний військовий наступ Росії.

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Фото: КМІС

Джерело: КМІС

Фото: Dreamstime

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