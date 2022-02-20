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Автор бойової пісні і багатодітний батько: повідомили ім’я військового, що загинув 19 лютого

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Автор бойової пісні і багатодітний батько: повідомили ім’я військового, що загинув 19 лютого

Стало відомо ім’я українського військовослужбовця, який загинув у зоні проведення ООС на Донеччині 19 лютого.

Внаслідок уламкового поранення в голову загинув військовий 30-ї окремої механізованої бригади Антон “Варяг” Сидоров. Йому було лише 34 роки.

Сумною звісткою про втрату побратима на своїй сторінці у Facebook поділився військовий блогер Анатолій Штефан. Він зазначив, що Антон Сидоров взяв участь у війні з окупантом у складі 72 ОМБр одним із перших.

Пробач, брате, що не вберегли… Сьогодні внаслідок обстрілу російсько-окупаційними військами загинув наш побратим, товариш, син, чоловік, батько та щира, добра і відкрита людина капітан Антон Варяг Сидоров. Твоя пісня Спите, братья мои всі роки війни просто розривала серця багатьох українців. Вічна тобі пам’ять і вічна слава Варяг. Не вірю… Клята війна…

Загиблий військовослужбовець був батьком трьох доньок. Свою пісню Спите, братья мои він присвятив усім українцям, які віддали свої життя за батьківщину у боротьбі з ворогом.

Найбільш відомий виступ Антона Сидорова відбувся на міжнародному музичному фестивалі Пісня двох сердець.

– Музика і слова Антона Сидорова. На превеликий жаль, Антон Сидоров 19.02.22 загинув, захищаючі Україну. Вічна пам’ять! Героям Слава!!! – підписали відео автори Youtube-каналу фестивалю.

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Джерело: Анатолій Штефан

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