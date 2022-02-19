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Сонце та потепління до +11°C: якою буде погода в Україні 20 лютого

Юля Захарченко редакторка стрічки
Сонце та потепління до +11°C: якою буде погода в Україні 20 лютого

У вихідний день 20 лютого погода в Україні порадує місцевих жителів сонечком та потеплінням. Згідно з прогнозом, у неділю обійдеться без опадів у всіх регіонах.

За даними Укргідрометцентру, температура повітря триматиметься переважно на рівні від +6°C до +9°C, а вночі сягатиме до +1°C.

У цей день не варто очікувати дощів, проте опади розпочнуться у західних, центральних та східних областях України вже на початку нового тижня.

Синоптики попередили, що у неділю буде вітряно. Швидкість вітру подекуди сягатиме від 7 до 12 м/с (зокрема, на півдні, півночі та Закарпатті).

Температура повітря в Україні на півдні – від +9°C до +11°C, на сході – від +6°C до +8°C, у центрі – від +6°C до +8°C, на півночі – від +5°C до +7°C, на заході – від +9°C до +10°C.

У цей день у Києві очікується сонячна погода без опадів, проте також буде вітер. Його швидкість досягатиме від 6 до 12 м/с.

Температура повітря на території міста триматиметься на рівні від +6°C до +8°C, а ближче до вечора опуститься щонайбільше до +1°C.

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Фото: Pexels

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