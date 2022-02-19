Відвідування Чорнобильської зони для туристів призупинено на місяць

В Україні затвердили обмеження на відвідування Чорнобильської зони відчуження на один місяць. Вони триватимуть з 20 лютого до 20 березня 2022 року.

Інформацію про це підтвердило Державне агентство України з управління Зоною відчуження на своєму офіційному сайті. Обмеження не діятимуть на відвідування, коли необхідно виконати державні функції або є виробнича необхідність.

– З 20 лютого до 20 березня 2022 року призупинити відвідування території Зони відчуження та відселеної частини зони безумовного (обов’язкового) відселення громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, крім відвідування особами, діяльність яких пов’язана з виконанням функцій держави, а також виробничою необхідністю, – повідомили у ДАЗВ.

В Агенстві пояснили, чому ухвалили відповідне рішення. Це пов’язано з особливим режимом перевезення відпрацьованого ядерного палива, проведенням профілактичних заходів із реагування на надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру.

Це відбуватиметься у рамках реалізації проєкту Модернізація системи дозиметричного контролю в зоні відчуження та моніторингу навколишнього середовища (радіаційної) на комплексі Вектор і ПЗРВ Буряківка.

Ввечері 18 лютого інформація про закриття Чорнобильської зони з’явилася у мережі. Директор агенції Чорнобиль тур Ярослав Ємельяненко заявив, що зона відчуження стане закритою для туристів з 19 лютого на невизначений термін.