Мешканці тимчасово окупованих територій Донбасу почали отримувати смс-повідомлення про запис їхніх телефонних розмов та відстеження повідомлень у соціальних мережах.

Про це розповіла уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

– За повідомленням мого представника у Донецькій та Луганській областях, громадяни в ОРДЛО почали отримувати смс-повідомлення про те, що їхні розмови будуть записуватися, а повідомлення у Facebook, соціальних месенджерах фіксуватися, – зазначила вона.

Денісова наголосила, що подібні дії порушують положення Конвенції про захист прав людини, а також основоположні свободи (право на приватність, на свободу власних поглядів, на отримання і передавання інформації).

Крім того, омбудсмен прокоментувала інформацію, яка, зокрема, з’явилася в російських пропагандистських ЗМІ: про можливе відключення інтернету та мобільного зв’язку на тимчасово окупованій території Луганської області.

Денісова зазначила, що такі дії порушують права українських громадян на отримання важливої інформації, особливо в умовах спровокованого Росією загострення збройного конфлікту на Донбасі.

– Громадяни повинні оперативно отримувати інформацію про необхідність та шляхи евакуації, транспортне сполучення, отримання медичної та психологічної допомоги. Відключення мобільного зв’язку позбавить громадян засобів комунікації зі своїми рідними та близькими, – заявила вона, закликавши забезпечити надання послуг зв’язку.

Денісова закликала міжнародну спільноту відреагувати на порушення права українських громадян отримувати суспільно важливу інформацію, а також змусити Росію припинити ескалацію збройного конфлікту на Сході України.

Як відомо, окупанти проводять загальну мобілізацію на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Крім того, жителів ОРДЛО почали евакуювати до Ростовської області РФ. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова наголосила, що таким чином Росія хоче дестабілізувати ситуацію на сході України. Омбудсмен також зазначила, що країна-окупант порушила права українських дітей, “евакуюючи” їх з Донбасу.

А головнокомандувач ООС Олександр Павлюк попереджував, що окупанти збирають мирне населення під виглядом евакуації, щоб здійснювати терористичні акти і звинувачувати в них українських військових.

Джерело: Facebook Людмили Денісової