Арбітражний трибунал у Гаазі розпочинає слухання щодо визначення розміру компенсації Нафтогазу за втрачену можливість використовувати активи в Криму.

Про це повідомив голова правління НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко.

Йдеться про родовища, бурові установки, підземні сховища, кораблі, газотранспортну систему та багато інших об’єктів, які українська компанія наразі не може використовувати.

– Наші стратегічно важливі енергетичні інвестиції стали однією з основних мішеней РФ під час анексії українського півострова у 2014 році. Росія незаконно присвоїла український Крим і вже вісім років користується тим, що належить українцям, зокрема і національній компанії Нафтогаз, – нагадав Юрій Вітренко.

За завдані збитки Нафтогаз вимагає компенсації у понад $10 млрд, разом із відсотками.

– Відповідну оцінку збитків у суді представляють авторитетні міжнародні експерти. Роботу над визначенням і обґрунтуванням їх суми ми почали ще у 2015 році, – наголосив глава Нафтогазу.

У нацкомпанії очікують, що арбітражне рішення в цій справі ухвалять на початку наступного року.

– Наша команда юристів і я особисто докладемо максимальних зусиль, аби Путін дорого заплатив за те, що вкрав у Нафтогазу, і не тільки. Ми маємо більш ніж вдалий досвід боротьби проти Росії у арбітражі – це зокрема і рішення Стокгольмського арбітражу, – зауважив Юрій Вітренко.

Нагадаємо, чотири роки тому рішення Стокгольмського арбітражу принесло Україні $5 млрд, ставши найбільшим в історії комерційним арбітражем світу з вимогами сторін на $125 млрд.

– Однак, як те рішення 2018 року, так і нинішній процес, окрім грошової компенсації, демонструє нашу силу як нації, яка вміє відстоювати своє. І у мене немає сумніву, що рано чи пізно міжнародні суди ухвалять справедливе рішення не тільки про відшкодування матеріальних збитків, яких зазнала наша держава через анексію свого півострова, а й про справедливе покарання для тих, хто силоміць відібрав нашу землю. Маю надію, що Путін постане перед трибуналом, можливо, навіть тут, у Гаазі, – підсумував глава Нафтогазу.

Джерело: Юрій Вітренко