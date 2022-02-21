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Факти / Україна / Суспільство

Все це з підручника про Грузію: посольство США про російські фейки

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Посольство США в Україні

Сполучені Штати заявили, що російська брехня більше не обдурить світ. Там заявили, що всі російські фейки про Україну взяті з підручника про Грузію. Про це йдеться у повідомленні посольства США у Києві на сторінці відомства у соціальній мережі Twitter.

— Виконання Росією прозорих, халтурних сюжетів для виправдання вторгнення було б смішним, якби не було таким руйнівним і небезпечним.

Операції під фейковим прапором, дезінформація, а тепер і власні маріонетки “просять” захисту. Все це прямо з підручника про Грузію, і світ більше не дасть себе обдурити цією брехнею, – йдеться у повідомленні.

Нещодавно очільниця МЗС Британії Ліз Трасс попередила Україну, що “найгірший сценарій” можливого нового російського вторгнення може розвернутися вже цього тижня. Вона зазначила, що лише за останній тиждень спостерігається подвоєння дезінформації, а також операції під чужим прапором на Донбасі.

А у Білому домі пояснили, що розвіддані за планами Росії публікують не заради створення панічних настроїв в Україні, а щоб зупинити нове російське вторгнення.

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Фото: УНІАН

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