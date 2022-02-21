Все це з підручника про Грузію: посольство США про російські фейки

Сполучені Штати заявили, що російська брехня більше не обдурить світ. Там заявили, що всі російські фейки про Україну взяті з підручника про Грузію. Про це йдеться у повідомленні посольства США у Києві на сторінці відомства у соціальній мережі Twitter.

— Виконання Росією прозорих, халтурних сюжетів для виправдання вторгнення було б смішним, якби не було таким руйнівним і небезпечним. Операції під фейковим прапором, дезінформація, а тепер і власні маріонетки “просять” захисту. Все це прямо з підручника про Грузію, і світ більше не дасть себе обдурити цією брехнею, – йдеться у повідомленні.

2/1 False flag operations, disinformation, and now it’s own proxies “requesting” protection. It’s all straight from the Georgia playbook, and the world is no longer fooled by the lies. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 21, 2022

Нещодавно очільниця МЗС Британії Ліз Трасс попередила Україну, що “найгірший сценарій” можливого нового російського вторгнення може розвернутися вже цього тижня. Вона зазначила, що лише за останній тиждень спостерігається подвоєння дезінформації, а також операції під чужим прапором на Донбасі.

А у Білому домі пояснили, що розвіддані за планами Росії публікують не заради створення панічних настроїв в Україні, а щоб зупинити нове російське вторгнення.