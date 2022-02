Все це з підручника про Грузію: посольство США про російські фейки

Сполучені Штати заявили, що російська брехня більше не обдурить світ. Там заявили, що всі російські фейки про Україну взяті з підручника про Грузію. Про це йдеться у повідомленні посольства США у Києві на сторінці відомства у соціальній мережі Twitter.

2/1 False flag operations, disinformation, and now it’s own proxies “requesting” protection. It’s all straight from the Georgia playbook, and the world is no longer fooled by the lies.

