Викрили низку фейків і отримали темник пропагандистів: Ткаченко про ситуацію в ОРДЛО

Український Центр із протидії дезінформації та стратегічних комунікацій за минулі вихідні 19-20 лютого зафіксував 10 фейків РФ щодо ситуації на Донбасі.

Крім того, українська влада отримала один із темників російських пропагандистів, за допомогою якого так звані ЗМІ на території тимчасово окупованих окремих районів Донецької та Луганської областей та російські видання і телеканали намагаються дезінформувати суспільство.

Про це під час брифінгу повідомив міністр інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

– Лише цими вихідними Центр викрив 10 класичних фейків. Фактично вони працюють за темниками. Такий варіант темника потрапив до нас у руки, за яким фактично ЗМІ ОРДЛО і ЗМІ російські, використовуючи маніпуляції і провокації, намагаються дезінформувати наше суспільство. Чого тільки вартий вивіз українців у РФ, де вони перебувають у якихось наметах. Дехто з них намагається повернутися. Інформація, що там тисячі чи десятки тисяч людей, не зовсім відповідає дійсності, – розповів міністр.

Протягом останніх днів бойовики на Донбасі дедалі частіше поширюють фейки. Так, 18 лютого вони заявили про нібито підготовку “наступу” Збройних сил України на захоплені Росією території і вирішили влаштувати так звану евакуацію цивільного населення до Ростовської області.

Однак міністр внутрішніх справ України Дмитро Кулеба відразу спростував заяви окупантів про так званий “наступ” та інші їхні фейки. Він наголосив, що Україна виступає виключно за дипломатичне врегулювання ситуації на Донбасі.