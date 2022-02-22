Корпоративне навчання співробітників іноземної мови має безліч переваг, як для співробітників, так і для власників бізнесу.

Тому багато компаній починають пропонувати своїм співробітникам повну або часткову компенсацію курсів англійської мови в Києві.

Це можуть бути як базові програми, так і розмовні чи вузькоспеціалізовані.

Особливою популярністю користуються тренінги та розмовні клуби, які допомагають прокачати навички.

Так, наприклад, київська школа корпоративної англійської Яппі корпорейт має індивідуальний підхід для кожної компанії та організовує заняття онлайн та офлайн.

Такі курси вигідні не лише для бізнесу, а й самому співробітнику. Тому, якщо ваша компанія пропонує вивчати англійську просто в офісі, варто скористатися можливістю!

Раніше ми розповідали як покращити англійську у Києві перед відпусткою, сьогодні розглянемо переваги вивчення мови у столиці для тих, хто хоче працювати та розвиватися у міжнародному бізнесі.

Англійська в Києві: навіщо бізнесу навчати співробітників

Навчання співробітників в офісі має безліч переваг. Основні з них:

Вихід бізнесу на новий рівень

Сучасні технології та глобалізація дозволяють більшості компаній вийти на міжнародний рівень. Для цього важливо, щоб співробітники могли вільно спілкуватися з іноземними клієнтами та колегами та стежити за актуальними новинами.

Особливо це важливо для компаній, що працюють у сфері IT, маркетингу, будівництва, торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу.

Розвиток працівників

По-перше, підвищується рівень лояльності працівника. Це можливість почати вивчати мову або підтримувати її рівень.

Зручний графік, заняття в офісі, економія на навчанні – це все можливо в межах корпоративних занять. Вам не потрібно шукати оптимальні курси, за вас все зробить роботодавець.

Індивідуальний підхід

Як правило, організатори корпоративних курсів розробляють спеціалізовані програми з урахуванням рівня групи, сфери діяльності співробітників та їхнього графіку.

Також можна замовити тренінги та розмовні клуби, на яких можна прокачати soft skills.

Поліпшення корпоративної культури

Такі заняття є своєрідним тимбілдингом, де співробітники можуть поспілкуватися за неформальних умов з користю.

Крім того, київські курси англійської для бізнесу можуть проводити тематичні навчальні чи розважальні заходи, де можна покращити англійську та цікаво провести час із колегами.

Тож офісні заняття англійською будуть корисними як роботодавцю, так і працівнику!