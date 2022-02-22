Павло Присяжнюк розповів про небезпеку держрегулювання економіки

Як повідомляють джерела, родовища газу в Україні виснажені, що тягне за собою падіння видобутку природного ресурсу.

На поточну ситуацію впливає застосування застарілих технологій і підходів. Павло Присяжнюк, який є інвестиційним банкіром, висловився з цього приводу, зазначивши, що в подібній ситуації обсяги газу будуть в наслідок скорочуватися приблизно на 10% за рік.

Павло Присяжнюк – український інвестиційний банкір. Працював на керівних посадах у таких компаніях: Siemens AG, Nokia Siemens Networks, Microsoft Ukraine, Concorde Capital.

У бізнесмена великий досвід в управлінському консалтингу, угодах M&A, інтеграції після M&A, а також незалежного члена наглядових рад публічних і приватних компаній в нафтогазовому, виробничому секторах економіки.

Варто відзначити, що банкір Присяжнюк говорить про те, що в Україні виснажені джерела газу.

Країна до певного часу була одним з основних виробників цінного ресурсу в усьому Радянському Союзі, ще до того моменту, коли Росія перейшла на масштабний видобуток.

Крім того, Присяжнюк зазначив, що колись працювали за принципом: буріння і видобуток відбувається до тих пір, поки це можливо, а далі можна було закидати те, що вже неефективно.

Також він вважає, що раніше українські свердловини з газом експлуатувалися лише до конкретного моменту. Після цього їх просто ліквідували.

У свою чергу, це мало на увазі некоректний підхід до розробки, що, відповідно, призвело до жахливих і серйозних наслідків. Насамперед це торкнулося теми ліквідації 3,5 тис. свердловин на українській території.

Присяжнюк говорить і про те, що до тих пір, поки на свердловинах був оптимальний рівень тиску, була можливість отримувати великі видобутку природного ресурсу, їх активно використовували.

Однак це відбувалося лише до того часу, поки обсяги видобутку не зменшувалися. Після цього свердловини конвертували або ліквідували. Це обумовлено неграмотно розробленим родовищем, що і призвело до виснаження.

Інвестиційний банкір стверджує, що, враховуючи нинішній підхід до даної справи, обсяги газу будуть неухильно знижуватися. Якщо не врегулювати дану ситуацію, то отримання обсягів впаде (на 10% на рік).

Такий результат є великою проблемою, зокрема, для енергонеефективної промисловості України.

Крім цього, на дану ситуацію буде зобов’язана відреагувати Хімічна промисловість, робота якої спрямована на вироблення азотних добрив.

Варто відзначити і те, що Китай обмежив свій експорт, а Індія знаходиться в активному пошуку джерела для доставок добрив.

Така ситуація в світі пояснюється орієнтацією багатьох країн на локальний ринок.

Газ є однією з основних складових собівартості, а добрива відіграють велику роль у виробництві продукції агро (обсяги врожаю безпосередньо залежать від добрив).

Трохи раніше було повідомлено, що в Україні за 2021 рік було зменшено видобуток газу на 2,2%.

Даний показник вважається найнижчим за останні десять років. EXPRO повідомляє, що в 2021 році державна компанія Укргазвидобування, що є головним лідером з вироблення газу, знизила результат до 13,665 млрд куб.м ця цифра на 4% менше, ніж та, що була на момент минулого року.

Хотілося б вірити в те, що ситуація в країні все-таки стабілізується. Ми будемо стежити за ситуацією і тримати вас в курсі того, що відбувається.

Насправді Присяжнюк говорить правильні речі. Якщо на них звернути увагу, то все можна виправити. Це в силах представникам влади. Потрібно просто діяти.

Фото: Федерація роботодавців України, Павло Присяжнюк