У нас свої порядки і закони: Малюська про плани РФ організувати в Україні тюремні бунти

Через власні канали у злочинному світі Кремль хоче організувати низку тюремних бунтів в Україні.

Про це ввечері 22 лютого на своїй сторінці у Facebook заявив міністр юстиції Денис Малюська. Він зауважив, це – один із можливих російських сценаріїв дестабілізації ситуації в Україні.

Водночас міністр підкреслив, що у нашій країні – свої порядки і свої закони, натякаючи на нікчемність подібних планів ворога.

– Вечір в хату людям, які “заїхали” і мотають строки у наших буцегарнях. Про “прогон” від злодіїв з Росії чув, знаю: мовляв, просять підняти шум і творити безлад. Як в тюрмах, так і на волі. Але ж у нашій хаті свої порядки і закони. Ми проти “беспрєдєла”. Тому, люди – тихо, ша. Без кіпіша! – у жартівливій формі заявив міністр.

Протягом останніх декількох днів на тлі ймовірного повномасштабного вторгнення РФ увесь світ спостерігає за подіями в Україні.

Окрім сотень порушень режиму припинення вогню, окупанти насичують медіапростір фейками та дезінформацією з метою створення провокації проти офіційного Києва ЗСУ.

22 лютого СБУ оприлюднила розмови між бойовиками терористичних формувань “ЛНР” та “ДНР”, які здійснювали обстріли мирного населення на Донбасі.

На розсекречених аудіозаписах можна почути, як окупанти відверто зізнаються у вчинених провокаціях щодо цивільного населення, а також обговорюють залучення чеченців “полку Кадирова” у подальшу ескалацію конфлікту.