Стали відомі імена військовослужбовців, які загинули на Донбасі внаслідок артилерійського обстрілу бойовиків. Українські захисники дістали поранення, які виявилися несумісними з життям.
Про це повідомила 95-та окрема десантно-штурмова бригада Збройних сил України на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
– З сумом повідомляємо, що дістали поранення, несумісні з життям, військовослужбовці Десантно-штурмових військ Збройних сил України – старший лейтенант Демидчук Ігор Олександрович та штаб-сержант Стельмах Олександр Анатолійович, – повідомили у бригаді.
Командування та особовий склад 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України висловили щирі співчуття рідним та близьким загиблих військовослужбовців.
– Важко підібрати слова, які змогли б зменшити біль від втрати наших дорогих побратимів. Ми за Вас помстимося! Вічна пам’ять та слава загиблим десантникам.
Загострення на Донбасі
Російсько-окупаційні війська вкотре порушують режим припинення вогню у зоні Операції об’єднаних сил. Бойовики загострили ситуацію на Донбасі, обстрілюючи будинки місцевих жителів ОРДЛО та українських захисників.
Станом на вечір 21 лютого, найманці Росії 54 рази порушили режим тиші, 45 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомили у штабі ООС.
Фото: Генеральний штаб ЗСУ