Стали відомі імена військовослужбовців, які загинули на Донбасі внаслідок артилерійського обстрілу бойовиків. Українські захисники дістали поранення, які виявилися несумісними з життям.

Про це повідомила 95-та окрема десантно-штурмова бригада Збройних сил України на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

– З сумом повідомляємо, що дістали поранення, несумісні з життям, військовослужбовці Десантно-штурмових військ Збройних сил України – старший лейтенант Демидчук Ігор Олександрович та штаб-сержант Стельмах Олександр Анатолійович, – повідомили у бригаді.

Командування та особовий склад 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України висловили щирі співчуття рідним та близьким загиблих військовослужбовців.

– Важко підібрати слова, які змогли б зменшити біль від втрати наших дорогих побратимів. Ми за Вас помстимося! Вічна пам’ять та слава загиблим десантникам.

Загострення на Донбасі

Російсько-окупаційні війська вкотре порушують режим припинення вогню у зоні Операції об’єднаних сил. Бойовики загострили ситуацію на Донбасі, обстрілюючи будинки місцевих жителів ОРДЛО та українських захисників.

Станом на вечір 21 лютого, найманці Росії 54 рази порушили режим тиші, 45 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомили у штабі ООС.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ