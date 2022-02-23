Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Зеленський видав указ про призов резервістів у особливий період

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Зеленський видав указ про призов резервістів у особливий період

Найближчим часом в Україні розпочнеться призов резервістів у особливий період. Це станеться вперше з моменту ухвалення відповідного закону.

Про це ввечері 22 лютого під час свого відеозвернення заявив президент Володимир Зеленський. Він запевнив, що наразі потреби у загальній мобілізації немає.

– Мною, як Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України, видано указ про призов резервістів в особливий період. Маємо підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативній обстановці, – повідомив він.

Володимир Зеленський підкреслив, що йдеться виключно про громадян, зарахованих до оперативного резерву. Окрім цього, найближчим часом відбудуться навчальні збори резервістів системи тероборони.

Читайте
Сьогодні промовчимо, то завтра зникнемо: Зеленський записав нове відеозвернення до українців

Закон, який дозволяє призивати на військову службу резервістів без мобілізації в особливий період, президент підписав у квітні 2021 року.

Документом було запроваджено новий вид військової служби – військова служба за призовом осіб із числа резервістів у особливий період.

Норми цього закону визначають не лише категорії резервістів, а й головні завдання та порядок проведення призову. Окрім цього, у документі прописана кримінальна відповідальність за ухилення від призову в особливий період.

Читайте
Шмигаль розповів, чи буде в Україні введений воєнний стан

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка