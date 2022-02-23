Зеленський видав указ про призов резервістів у особливий період

Найближчим часом в Україні розпочнеться призов резервістів у особливий період. Це станеться вперше з моменту ухвалення відповідного закону.

Про це ввечері 22 лютого під час свого відеозвернення заявив президент Володимир Зеленський. Він запевнив, що наразі потреби у загальній мобілізації немає.

– Мною, як Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України, видано указ про призов резервістів в особливий період. Маємо підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативній обстановці, – повідомив він.

Володимир Зеленський підкреслив, що йдеться виключно про громадян, зарахованих до оперативного резерву. Окрім цього, найближчим часом відбудуться навчальні збори резервістів системи тероборони.

Закон, який дозволяє призивати на військову службу резервістів без мобілізації в особливий період, президент підписав у квітні 2021 року.

Документом було запроваджено новий вид військової служби – військова служба за призовом осіб із числа резервістів у особливий період.

Норми цього закону визначають не лише категорії резервістів, а й головні завдання та порядок проведення призову. Окрім цього, у документі прописана кримінальна відповідальність за ухилення від призову в особливий період.