До української армії призвуть понад 30 тис. резервістів – Данілов

Кількість резервістів в Україні наразі становить 36 тис. людей. Такі цифри під час брифінгу озвучив секретар РНБО Олексій Данілов.

Він повідомив, що здебільшного це люди, у яких вже є досвід бойових дій.

– Щодо резервістів, їхня кількість станом на сьогодні становить 36 тис. осіб. Це здебільшого люди, які пройшли фронт, вони розуміють, про що йдеться. Це питання військових, вони ухвалюють рішення, куди залучати тих чи інших військовослужбовців, – розповів Олексій Данілов.

23 лютого розпочався призов резервістів на військову службу за наказом президента України Володимира Зеленського. Призову підлягатимуть резервісти від 18 до 60 років. Це будуть як офіцери, так і рядовий, сержантський склад.

Максимальний термін служби – один рік. Резервісти оперативного резерву першої черги проходитимуть службу в тих військових частинах і за тим фахом, в яких вони проходили службу до цього та підписали контракт для проходження служби в оперативному резерві першої черги (ОР-1).