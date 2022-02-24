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Паспорт і жодних дискотек після 23: Кличко розповів про надзвичайний стан у Києві

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
кличко

Стало відомо, які обмеження надзвичайного стану у Києві почнуть діяти вже опівночі 24 лютого.

Повний перелік обмежень під час термінового брифінгу перерахував мер столиці Віталій Кличко.

Мер Києва підкреслив, що наразі комендантської години у столиці ніхто впроваджувати не буде.

– Комендантська година у Києві не встановлюється, але, пересуваючись містом, кожному з вас потрібно мати при собі документи, – зауважив Віталій Кличко.

Надзвичайний стан у Києві означає:

  • посилений контроль на пунктах в’їзду та виїзду, огляд автомобілів на вимогу правоохоронців;
  • заборону проведення мітингів;
  • роботу клубів та ресторанів – суворо до 23.00;
  • посилення охорони об’єктів критичної інфраструктури та органів державної влади;
  • обов’язкове носіння документів, що підтверджують особу;
  • особливий контроль за пасажирами міських вокзалів та аеропорту ім. Сікорського.

На всіх основних в’їздах в місто працюватимуть контрольно-пропускні пункти. Окрім цього, буде посилена кібербезпека офіційних сайтів органів влади та стратегічних установ.

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