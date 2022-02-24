Стало відомо, які обмеження надзвичайного стану у Києві почнуть діяти вже опівночі 24 лютого.
Повний перелік обмежень під час термінового брифінгу перерахував мер столиці Віталій Кличко.
Мер Києва підкреслив, що наразі комендантської години у столиці ніхто впроваджувати не буде.
– Комендантська година у Києві не встановлюється, але, пересуваючись містом, кожному з вас потрібно мати при собі документи, – зауважив Віталій Кличко.
Надзвичайний стан у Києві означає:
- посилений контроль на пунктах в’їзду та виїзду, огляд автомобілів на вимогу правоохоронців;
- заборону проведення мітингів;
- роботу клубів та ресторанів – суворо до 23.00;
- посилення охорони об’єктів критичної інфраструктури та органів державної влади;
- обов’язкове носіння документів, що підтверджують особу;
- особливий контроль за пасажирами міських вокзалів та аеропорту ім. Сікорського.
На всіх основних в’їздах в місто працюватимуть контрольно-пропускні пункти. Окрім цього, буде посилена кібербезпека офіційних сайтів органів влади та стратегічних установ.