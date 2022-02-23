Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко пояснив, що означає рішення РНБО про запровадження надзвичайного стану на всій території України, окрім Донецької та Луганської областей.

Зокрема він зазначив, що в областях діятимуть оперативні штаби під головуванням голів ОДА.

До складу штабів входитимуть представники військових, органів системи МВС, міські голови, керівники органів місцевого самоврядування.

Всі керівники областей перебувають на своїх робочих місцях і працюють 24/7.

Що означає режим надзвичайного стану?

На територіях областей починають діяти оперативні штаби під головуванням голів ОДА/КМДА.

Комендантська година на територіях областей та міст не вводиться допоки не буде прийняте відповідне рішення.

Встановлюється посилений контроль в’їздів та виїздів з території міст та областей.

Може обмежуватися рух транспортних засобів та їх огляд.

Встановлюється заборона проведення масових заходів.

Заборона проведення мітингів.

23 лютого під час брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов оголосив про запровадження надзвичайного стану на всій території України, крім Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, 21 лютого 2022 року президент РФ Володимир Путін визнав “незалежність” гібридних формувань “ДНР” та “ЛНР”.

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Фото: Кирило Тимошенко