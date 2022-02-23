Рішення влади тимчасово запровадити надзвичайний стан по всій території України є необхідним та виваженим.

Відповідну заяву зробили у Службі безпеки. У відомстві заявили, що заради безпеки держави та перемоги у гібридній війні передусім необхідно працювати на випередження, заздалегідь реагувати на виклики та продумувати кожен свій крок наперед, зважаючи на потенційний розвиток різноманітних сценаріїв.

Крім того, в СБУ запевнили, що запровадження надзвичайного стану не означає, що життя громадян ускладниться, а всі передбачені законом механізми одразу будуть застосовані, оскільки кожен регіон України має свою безпекову специфіку.

– Наразі немає підстав для тривоги. Іде максимально злагоджена робота для найбільш ефективного захисту нашої країни та вашої безпеки. Ситуація, в якій перебуває наша держава, вимагає від нас єдності, спокою та рішучості. І готовності у будь-який момент часу задіяти всі можливості для захисту країни, – наголосили у відомстві.

У СБУ нагадали, що ескалація на Сході нашої країни супроводжується спробами розхитати суспільство через панічні настрої, кібератаки, інформаційно-психологічні операції, активізацію російських агентів впливу.

Тому запровадження надзвичайного стану надає додаткові інструменти, щоб ці загрози нейтралізувати, покращити захист об’єктів критичної інфраструктури та громадського порядку та не допустити диверсій.

23 лютого секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що надзвичайний стан в Україні буде запроваджено на всій території, крім Донецької та Луганської областей.

Відповідне рішення вже ухвалила Рада нацбезпеки і оборони. Тепер його повинна затвердити Верховна Рада.