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Радник керівника ОП Беззубенко пояснив різницю між воєнним та надзвичайним станом

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Радник керівника ОП Беззубенко пояснив різницю між воєнним та надзвичайним станом

Радник голови ОП Микола Беззубенко, коментуючи рішення РНБО, пояснив різницю між правовими аспектами надзвичайного та воєнного стану.

– Рада національної безпеки і оборони України за ініціативою президента вводить режим надзвичайного стану в країні. Суспільство наелектризоване і тому можуть бути різночитання. Тут варто пояснити різницю між воєнним та надзвичайним. Вона дуже суттєва. Не йдеться про тотальну трудову повинність чи загальну мобілізацію. Жодних продуктових карток чи вилучення майна, – зазначив Беззубенко.

На своїй сторінці у Facebook Микола Беззубенко зауважив, що в ситуації, яка склалася, правовий режим надзвичайного стану, введений в країні Указом президента,  є насамперед інструментом акумуляції організаційних ресурсів держави.

– Це скоріше приведення державних служб до певного тонусу. Рішення про ті чи інші заходи прийматимуться виключно на місцях і не обмежуватимуть основні права і свободи громадян. Держава готується дати відсіч ворогу і тому акумулює насамперед організаційні ресурси, – підсумував він.

Як відомо, на засіданні уряду 23 лютого прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що впровадження надзвичайного стану не впливатиме на життя українців і роботу бізнесу.

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