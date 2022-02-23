Радник керівника ОП Беззубенко пояснив різницю між воєнним та надзвичайним станом

Радник голови ОП Микола Беззубенко, коментуючи рішення РНБО, пояснив різницю між правовими аспектами надзвичайного та воєнного стану.

– Рада національної безпеки і оборони України за ініціативою президента вводить режим надзвичайного стану в країні. Суспільство наелектризоване і тому можуть бути різночитання. Тут варто пояснити різницю між воєнним та надзвичайним. Вона дуже суттєва. Не йдеться про тотальну трудову повинність чи загальну мобілізацію. Жодних продуктових карток чи вилучення майна, – зазначив Беззубенко.

На своїй сторінці у Facebook Микола Беззубенко зауважив, що в ситуації, яка склалася, правовий режим надзвичайного стану, введений в країні Указом президента, є насамперед інструментом акумуляції організаційних ресурсів держави.

– Це скоріше приведення державних служб до певного тонусу. Рішення про ті чи інші заходи прийматимуться виключно на місцях і не обмежуватимуть основні права і свободи громадян. Держава готується дати відсіч ворогу і тому акумулює насамперед організаційні ресурси, – підсумував він.

Як відомо, на засіданні уряду 23 лютого прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що впровадження надзвичайного стану не впливатиме на життя українців і роботу бізнесу.