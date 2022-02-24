На території Кримського півострова закрили пункти пропуску Каланчак та Чонгар на в’їзд та виїзд для громадян України.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

– Протягом останніх двох годин окупаційна влада не пропустила до тимчасово окупованого Криму близько півсотні громадян України. Безперешкодно можуть потрапити додому лише мешканці півострова з російськими паспортами, – наголосила Денісова.

Російсько-окупаційні війська заблокували виїзд з території півострова. Бойовики пояснили це тим, що нібито “українська влада припинила роботу КПВВ” в односторонньому порядку.

Прикордонники наголосили, що контрольні пункти в’їзду-виїзду зі сторони підконтрольній українській владі території працюють у штатному режимі.

Денісова переконана, що країна-агресор порушує Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 року. Згідно з ним, стаття 12 гарантує кожному хто законно перебуває у Криму право на вільне пересування та забороняє позбавляти українців на в’їзд на територію власної держави.

– Закликаю міжнародну спільноту відреагувати та вжити заходів щодо припинення політики РФ, спрямованої на відчуження окупованих територій від України разом з громадянами, які там проживають.

Уповноважена Верховної Ради України закликала міжнародну спільному відреагувати на порушення російсько-окупаційними військами прав громадян України на свободу пересування.