Не всі з прописаних обмежень надзвичайного стану будуть застосовуватись на практиці.

Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Щодо особливостей введення режиму, то вони введенні відповідно до закону України про правовий режим надзвичайного стану. Там передбачено перелік обмежень, які можуть застосовуватись. Я хочу наголосити, що там передбачений не весь перелік, який є в законі про НС, а були обрані саме ті міри, які в теперішній ситуації найбільш адекватно можуть забезпечити державний порядок та спокій кожного громадянина, – сказав він.

Голова ВРУ акцентував на тому, що введення НС не означає, що усі обмеження будуть застосовуватись.

– Це не означає, що в усіх регіонах вони будуть застосовані виключно в тому переліку, який є. В багатьох підпунктах вказано “за потреби”, тому місцева влада та місцеві штаби будуть вирішувати, чи запроваджувати те чи інше обмеження на своїй території, чи ні, – сказав Руслан Стефанчук.

Він висловив сподівання, що цей правовий режим буде мінімально застосований на території України, тому немає підстав панікувати.

– Ми створюємо усі необхідні передумови, щоб держава могла діяти ефективно та захистити кожного українця, – сказав голова ВРУ.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що буде введено надзвичайний стан на всій території України, крім Донеччини та Луганщини. Водночас він додав, що введення воєнного стану в Україні можливо при повномасштабному вторгненні військ РФ.

Вже ввечері 23 лютого парламент України запровадив режим НС починаючиз 24 лютого на термін 30 днів.