Харків працює у звичайному режимі, попри загрозу повномасштабного вторгнення з боку Російської Федерації.

Про це в ефірі Свободи слова на ICTV заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.

– Сьогодні обстановка у Харкові стабільна, немає жодної паніки: працює міський транспорт, школи, дитячі садки та підприємства, які забезпечують функціонування міста. Можу вам сказати, що сьогодні не йдеться про те, щоб ми обмежували режим роботи будь-яких підприємств або пересування людей, тому все йде в штатному режимі, – сказав Ігор Терехов.

Він додав, що владі міста доведеться скоригувати свою діяльність у зв’язку із запровадженням надзвичайного стану.

Мер Харкова заявив, що на сьогодні посилено охорону, а також буде посилено патрулювання правоохоронцями міста.

Ігор Терехов додав, що міська влада виділила приблизно 60 млн гривень на фінансування безпеки міста, включаючи батальйони територіальної оборони Харкова.

Раніше в СБУ розповіли, що на тлі військової ескалації з боку РФ, влада Харкова посилює заходи безпеки міста та готується до захисту.

При цьому в Харкові на регулярній основі фіксують спроби дестабілізації ситуації. Так, у ніч на 22 лютого була припинена спроба підпалу церков Московського патріархату.

Фото: Ігор Терехов