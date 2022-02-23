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Вночі “мінус”, вдень до +10°C: якою буде погода в Україні 24 лютого

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Вночі “мінус”, вдень до +10°C: якою буде погода в Україні 24 лютого

В Україні вдень 24 лютого зберігатиметься малохмарна погода без опадів. Місцями температура повітря підвищиться до +10°C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях нічна температура коливатиметься від -2°C до +2°C та прогнозується мокрий сніг. Денна температура зросте до +8°C.

У північних регіонах вночі буде морозніше – до -4°C, проте без опадів. Вдень температура коливатиметься від +5°C до +8°C.

У Луганській області впродовж доби йтиме дощ, температура повітря від +4°C до +6°C. У Донецькій області дощитиме лише вночі, вдень без опадів.

У центрі країни буде без опадів та тепло – до +8°C.

Найтепліше у четвер буде на півдні – там повітря прогріється до +10°C.

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Джерело: Укргідрометцентр

Фото: Pixabay

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