В Україні вдень 24 лютого зберігатиметься малохмарна погода без опадів. Місцями температура повітря підвищиться до +10°C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях нічна температура коливатиметься від -2°C до +2°C та прогнозується мокрий сніг. Денна температура зросте до +8°C.

У північних регіонах вночі буде морозніше – до -4°C, проте без опадів. Вдень температура коливатиметься від +5°C до +8°C.

У Луганській області впродовж доби йтиме дощ, температура повітря від +4°C до +6°C. У Донецькій області дощитиме лише вночі, вдень без опадів.

У центрі країни буде без опадів та тепло – до +8°C.

Найтепліше у четвер буде на півдні – там повітря прогріється до +10°C.