Російські бойовики продовжують обстрілювати територію України та забирати життя наших військових, які не збираються здаватися та продовжують відстоювати наші кордони. У час, коли Росія загрожує Україні повномасштабною війною, ми всі маємо об’єднатися та згуртуватися.

Найкраще, що ми можемо зробити прямо зараз – допомогти своїй армії та підтримати наших військових, які захищають території України. Як допомогти українській армії – далі в матеріалі.

Повернись живим

Повернись живим – це громадська організація, яка складається з навчального відділу для військових, ветеранського відділу, аналітичного центру, нішевого медіа та благодійного фонду допомоги армії.

Зробити свій внесок в українську армію можна на сайті Повернись живим чи з картки будь-якого банку.

Реквізити:

IBAN: UA223226690000026007300905964

ЄДРПОУ – 39696398

Отримувач: Благодійна Організація Міжнародний благодійний фонд Повернись живим

Призначення платежу: Благодійна допомога військовослужбовцям

Якщо ви перебуваєте за кордоном, то ви також можете зробити переказ і допомогти українській армії за допомогою Fondy.eu. Валюта переказу – гривня. Якщо ваша карта в іншій валюті, кошти знімаються за курсом.

Комісію 2,45% сплачує отримувач.

SWIFT

Назва підприємства: МБФ Повернись живим

IBAN Code (Євро): UA093052990000026004025029786

IBAN Code (Долар): UA173052990000026009035028620

Назва банку: Приватбанк, Київ, вул. Грушевського, 1Д

SWIFT code банку: PBANUA2X

Адреса підприємства: 01054, Київ, вул. Богдана Хмельницького, 32, кв. 41

Призначення платежу: Charitable donation to Ukrainian military (Допомога українським військовим)

За роки існування небайдужі українці підтримали Фонд на понад 186 млн грн.

Кошти благодійників було використано більш ніж на 950 тепловізорів, понад 1 500 планшетів із програмним забезпеченням для артилеристів ГРК Броня – Armor, 230 квадрокоптерів, 45 мобільних комплексів спостереження, 20 авіаційних GPS, понад 60 автомобілів для військових тощо.

Варто зазначити, що лише за вчора, 22 лютого, громадяни нашої країни допомогли армії більше, ніж за весь 2021 рік – понад 20 млн. грн.